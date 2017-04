NBA: Los Angeles Lakers verzoeken basketbalgoden niet PippenScottie 08-04-2017 12:26 print

Topsporters wereldwijd delen allemaal de passie om te winnen. Dit geldt net zo goed voor de Amerikaanse sportcompetities. De opzet van deze competities zorgt er echter voor dat in sommige gevallen verliezen helemaal niet zo erg is. Degradatie kent de NBA niet en om de teams in balans te houden worden de slechtste ploegen ‘beloond’ door ze de grootste kans te geven om één van de talantvolle rookies in de jaarlijkse draft te selecteren. De Los Angeles Lakers hebben er zo laat in dit seizoen alle baat bij om te verliezen, maar de spelers peinzen er niet over. Na een 98-94 overwinning op de Sacramento Kings zei Julius Randle hierover: “Wij geloven niet in tanken. Wij zijn sporters en wij spelen om te winnen. Als we bewust verliezen dan zullen de basketbalgoden ons achtervolgen”.

Alle college- en internationale spelers die NBA-prof willen worden kunnen zich jaarlijks beschikbaar stellen voor de draft. Alle dertig teams mogen in twee rondes een spelers kiezen. Zestig spelers worden zo door de verschillende teams opgepikt. Een groot deel daarvan zal nooit een NBA-wedstrijd spelen, en de meeste carrières duren niet langer dan vier jaar. Elke draft heeft echter wel een paar spelers die een ploeg direct beter maken en met goede scouting en een beetje geluk vind je een speler die van je ploeg jarenlang een topploeg kan maken.

NBA-teams kennen ook een salarisplafond. Je kan niet, Real Madrid-style, miljoenensalarissen aanbieden aan wie je maar wilt. Een speler mag maximaal zo’n 30 miljoen dollar per jaar verdienen en als ploeg mag je 94 miljoen per jaar uitgeven aan je salarissen voor je selectie. Dit bedrag mag je overschrijden, maar dan betaal je een boete aan alle andere ploegen. Die boetes lopen bij herhaling heel hard op. Wil je meerdere supersterren in je team, dan zal je ze moeten overtuigen af te zien van een maximumsalaris. Dit kan, maar voor elke Tim Duncan en Dirk Nowitzki die dit in het belang van het team willen doen, staat een Carmelo Anthony en Kobe Bryant die er niet over peinzen om vrijwillig salaris in te leveren. Als team wordt je bijna gedwongen jonge spelers op te nemen, voor wie de maximumcontracten een stuk lager zijn dan voor de veteranen.

Draft picks (het recht om een speler te mogen kiezen in de draft) zijn voor de toekomst van een team dan ook cruciaal. Maar als een team een speler wil aantrekken en geen goed ‘ruilmateriaal’ kan aanbieden, dan kan de ploeg het recht om in de toekomst een speler te kiezen aan een ander team geven. Het draait dan om het dilemma: wil je op dit moment winnen, of wil je investeren in de toekomst?

De Los Angeles Lakers besloten in 2012 nog één keer een superteam rond Kobe Bryant te bouwen. Dwight Howard werd overgenomen van de Orlando Magic en Steve Nash kwam van de Phoenix Suns over. De Lakers boden de Suns als ruil het recht om spelers te draften in 2013, 2014 en 2015. Die laatste hangt op dit moment als een zwaard van Damocles boven het seizoen van de Lakers. De Lakers, niet helemaal gek, hadden een verzekering ingebouwd dat als ze een heel slecht jaar hebben, ze deze pick mogen houden, waarna de ruil een jaar vooruit wordt geschoven.

De laatste jaren zijn de Lakers uitzonderlijk slecht geweest en ze hebben steeds zelf spelers mogen kiezen in de draft. De laatste drie jaar hebben ze elke keer als één van de eerste ploegen een speler mogen kiezen. Ze hebben hun selectie zo verrijkt met onder andere Julius Randle, d’Angelo Russell en Brandon Ingram.

Deze zomer mogen de Lakers alleen een speler kiezen als ze in de draft lottery in de top drie eindigen. De lottery bepaalt, op basis van de positie op de ranglijst, in welke volgorde teams mogen kiezen. De veertien teams die de play-offs niet gehaald hebben doen hieraan mee. De sterkste van deze veertien ploegen heeft een kans van 1,8% om in de top drie te loten. De slechtste ploeg, de Brooklyn Nets, heeft zo’n 63% kans om in de top drie te loten. Brooklyn heeft zelf overigens ook zijn toekomst te grabbel gegooid. Als gevolg van de trade die onder andere Paul Pierce en Kevin Garnett in 2013 van Boston naar Brooklyn stuurde, mogen de Celtics dit jaar en volgend jaar in plaats van Brooklyn een speler kiezen.

De Los Angeles Lakers leken lange tijd op weg om de een-na-slechtste ploeg in de NBA te worden, maar na drie zeges op rij lijken de Lakers de Suns definitief ingehaald te hebben. De kans op een top-drie plek en dus een toptalent als Markelle Fultz of Lonzo Ball is daarmee gedaald van 56% naar 46%. Als de pingpongballetjes de Lakers niet goed gezind zijn en ze buiten de top drie eindigen, dan mag Philadelphia in plaats van Los Angeles een speler kiezen.

Betrokkenen rondom de Lakers hebben gemengde gevoelens over de recente zeges van hun ploeg. Het management heeft er het meest belang bij dat de ploeg nu verliest. De fans zijn cynisch geworden na jaren tegenvallende prestaties. Als de ploeg moet winnen, verliezen ze. Als ze moeten verliezen, winnen ze.. fml right? De spelers, daar bestaan geen gemengde gevoelens. Point guard d’Angelo Russell zou wel gek zijn om te verliezen en daarmee de deur open te zetten voor Lonzo Ball. Ball speelt op zijn positie en zou zo zijn basisplaats kunnen overnemen. Julius Randle loog niet toen hij zei dat spelers geen wedstrijden willen verliezen.

Randle loog ook niet toen hij vertelde dat de basketbelgoden de Lakers zouden straffen voor het bewust verliezen van wedstrijden. Geloof in basketbalgoden, een soort van karma, is sterker dan gewoon bijgeloof in de sport. Als een speler een tegenstander een fout aannaait, zorgen basketbelgoden ervoor dat je de vrije worp mist. Als je een tegenstander bewust blesseert, zorgen de basketbalgoden ervoor dat jou hetzelfde overkomt. En voor ploegen die bewust wedstrijden verliezen hebben de basketbalgoden bijzonder snode plannen in petto.

Lakers verslaan de Kings. Bron: YouTube

De ‘strijd’ om de een-na-laatste plaats in de NBA is zo één van de subplotten die nog interessant zijn in de laatste week van het reguliere seizoen. De strijd om de laatste play-off plaatsen speelt ook nog. Miami lijkt in het oosten af te haken na een verlies tegen de Toronto Raptors. Denver blijft in het westen wel in de race na een ruime zege op New Orleans.

Russell Westbrook heeft Oscar Robertson nog niet uit de boeken geschoten. In een ruime nederlaag tegen de Phoenix Suns kwam de guard twee assists te kort voor zijn 42e triple double van het seizoen. De guard heeft nog drie wedstrijden om alleenhouder van dit record te worden. Wel is Westbrook statistisch verzekerd van gemiddeld een triple double dit seizoen. Ook als hij de komende wedstrijden op de middellijn blijft zitten zal hij gemiddeld minstens dertig punten, tien rebounds en tien assists hebben behaald. Na Oscar Robertson is hij de eerste en enige speler die dit is gelukt.

De play-offs beginnen 15 april. 16 mei vindt de draft lottery plaats. Na het seizoen, op 22 juni, is de daadwerkelijke NBA draft.

Uitslagen

Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks 100-114

Toronto Raptors – Miami Heat 96-94

Memphis Grizzlies – New York Knicks 101-88

Houston Rockets – Detroit Pistons 109-114

Dallas Mavericks – San Antonio Spurs 89-102

Denver Nuggets – New Orleans Pelicans 122-106

Utah Jazz – Minnesota Timberwolves 120-113

Phoenix Suns – Oklahoma City Thunder 120-99

Los Angeles Lakers – Sacramento Kings 98-94

Eastern Conference

Cleveland Cavaliers 51-28 Boston Celtics 50-29 Toronto Raptors 49-31 Washington Wizards 48-31 Atlanta Hawks 41-38 Milwaukee Bucks 40-39 Chicago Bulls 39-40 Indiana Pacers 39-40 Miami Heat 38-41 Detroit Pistons 36-43 Charlotte Hornets 36-43 New York Knicks 30-50 Orlando Magic 28-51 Philadelphia 76ers 28-51 Brooklyn Nets 19-60



Western Conference