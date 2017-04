De Zweedse politie heeft man die vrijdagavond is opgepakt officieel aangemerkt als verdachte van een terreurdaad. De man werd vrijdagavond gearresteerd nadat de politie een foto van hem had verspreid. De verdachte viel op door zijn gedrag in een winkel. Een beveiligingscamera legde de man vast op beeld.

Volgens de Zweedse krant Expressen kon deze man pas na een politieachtervolging met 10 tot 15 auto's worden aangehouden. Of hij ook echt de dader is, is nog steeds onduidelijk. Volgens Zweedse media is de man 39 en komt hij uit Oezbekistan. Hij werkte in Zweden als bouwvakker. Na de aanslag nam de man een trein richting het vliegveld, maar keerde daarna weer om, volgens een bron van een Zweedse krant. Hoe lang de man al in Zweden woont is onbekend.

Later op vrijdag werd er nog een arrestatie verricht, zo melden diverse Zweedse media. De Zweedse tv-zender SVT zegt dat deze arrestatie verband houdt met de aanslag met de truck, de politie in Stockholm doet de arrestatie echter af als een gerucht tegenover het Duitse persbureau DPA.



Arrestant Stockholm officieel terreurverdachte (Foto: ANP)