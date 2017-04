Ferrari bovenaan in China, Red Bulls komen veel tekort heywoodu 08-04-2017 07:14 print

De derde vrije training van China heeft in tegenstelling tot de trainingen van vrijdag op een normale manier plaats kunnen vinden. In prima weer in Shanghai moest in één uur tijd het werk verzet worden wat normaal in vier uur gedaan wordt en dus was het een drukte van jewelste tijdens de training.

Eén team stak er uiteindelijk bovenuit en dat was niet het in de laatste jaren zo dominante Mercedes. Sebastian Vettel liet op de supersofts een tijd van 1:33,336 minuten noteren en alleen teamgenoot Kimi Räikkönen kon daar echt bij in de buurt blijven. De Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton gaven een aantal tienden toe.

Felipe Massa zette zijn Williams op plek vijf, direct voor de Red Bulls. Max Verstappen was iets sneller dan Daniel Ricciardo, maar toch lijkt het erop dat de Red Bulls fors snelheid tekort komen ten opzichte van de twee andere topteams.

Uitslag derde vrije training Grand Prix van China