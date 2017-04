IJshockeysters VS wereldkampioen na boycotdreiging en overtime heywoodu 08-04-2017 07:09 print

De Amerikaanse ijshockeysters hebben voor de achtste keer in de laatste tien WK's de wereldtitel veroverd. Net als op alle zeventien eerdere WK's ging de finale tussen de VS en Canada, de twee grootmachten in het damesijshockey.

Dat de Amerikaanse dames van de partij zijn was al een beetje een verrassing, ook al werd het toernooi in het Amerikaanse Plymouth gehouden. De speelsters dreigden lang met een boycot, omdat ze door de Amerikaanse ijshockeybond jarenlang nauwelijks gesteund werden, ook al vormen ze een team dat keer op keer kans maakt op olympisch goud. Uiteindelijk ging de bond toch overstag en dus trad de ploeg gewoon aan op het WK.

Meghan Acosta zette Canada in de finale al na een minuut op voorsprong, maar Kacey Bellamy sloeg drie minuten later al terug: 1-1. Vervolgens duurde het tot de derde periode voor er weer gescoord werd en dit keer zette Bellamy de Amerikaanse ploeg op voorsprong. Brianne Jenner sloeg in de powerplay terug namens Canada en dwong overtime af. Daarin was het dé ster van de ploeg, Hilary Knight, die het stadion in vuur en vlam zette door met de golden goal de wereldtitel binnen te slepen: 3-2.

De golden goal van Knight (Bron: YouTube)