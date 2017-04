Krajicek weer onder het mes: geen Fed Cup heywoodu 08-04-2017 00:16 print

Tennisster Michaëlla Krajicek moet wederom geopereerd worden aan haar rechterknie. Dat heeft de Nederlandse via social media bekendgemaakt. Het is bepaald niet de eerste keer dat Krajicek een knieblessure oploopt: zo moest ze de Olympische Spelen van zowel 2008 als 2012 door problemen met haar rechterknie laten schieten.

"Alles gebeurt met een reden. Volgende week moet ik wederom aan mijn knie worden geopereerd, voor de vijfde keer in mijn nog jonge leven alweer. De laatste dagen had ik moeite met het accepteren van dit feit, maar er zit niks anders op.", schreef De Kleine Kraai op Facebook.

De Nederlandse Fed Cup-dames spelen op 22 en 23 april tegen Slowakije om in Wereldgroep 1 te mogen blijven. Voor Krajicek komt dat duel uiteraard te vroeg, terwijl ze juist eerder deze week nog was opgenomen in de selectie. In februari kwam ze voor het laatst in actie, toen Nederland in de kwartfinales van de Fed Cup met 4-1 verloor van Wit-Rusland.