Marathonloper Butter sowieso niet naar WK

Marathonloper Michel Butter zal in augustus van dit jaar sowieso niet meedoen aan het wereldkampioenschap atletiek in Londen. Voor de Nederlander komt dat te vroeg op de marathon van Rotterdam, die komende zondag gelopen wordt.

Butter zegt zich volledig op het EK van volgend jaar te richten, wat in Berlijn gehouden wordt. Als hij zondag in Rotterdam onder de WK-limiet van 2:11.00 uur duikt zal dat niks aan zijn besluit veranderen, zegt Butter.

"Augustus is gewoon te vroeg en past niet in het traject dat ik heb uitgestippeld. Voor een echt goede marathon moet ik meer snelheid kweken en daar heb ik tijd voor nodig, maar in het najaar wil ik wel een 'major' lopen", zo doelt hij op Berlijn, Chicago of New York, de drie majors die in het najaar gelopen worden.

Abdi Nageeye werd vorig jaar op de Olympische Spelen knap elfde op de marathon en voldeed daarmee al aan de Nederlandse WK-eis. Hij weet nog niet of hij naar Londen af zal reizen: "Ik zou het op zich wel willen, maar ik wil eerst kijken hoe het zondag gaat en na Rotterdam beslis ik dan."