Het Amerikaanse kruisrakettenbombardement op een militair vliegveld in Syrië was een afgemeten stap die "volledig gerechtvaardigd" was na de gifgasaanval eerder deze week. Dat heeft de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley vrijdag gezegd tijdens een spoeddebat in de Veiligheidsraad.

"Wij zijn bereid meer te doen, maar hopen dat dit niet nodig zal zijn", zei Haley. "De Verenigde Staten blijven niet toekijken wanneer chemische wapens worden gebruikt. Het is in het vitale belang van onze nationale veiligheid om de verspreiding en het gebruik van chemische wapens te voorkomen."

Haley zei ook dat in Syrië een nieuwe fase moet ingaan, "naar een politieke oplossing voor dit afschuwelijke conflict".

Gevolgen

Rusland veroordeelde de "onrechtmatige acties" van de VS krachtig. Ze kunnen "uitermate ernstige gevolgen" hebben voor de regionale en internationale stabiliteit, zei plaatsvervangend VN-ambassadeur Vladimir Safronkov.

Bondgenoten van de VS in Azië, Europa en het Midden-Oosten spraken in verschillende gradaties steun uit voor het Amerikaanse optreden.

Onderzoek

Het Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoekt welke rol Rusland bij de voorbereiding en uitvoering van de gifgasaanval heeft gespeeld. Concrete aanwijzingen daarvoor zijn er echter niet.

Syrië ontkent gifgas te hebben gebruikt. Volgen Damascus kwam het gas vrij toen een chemicaliënopslagplaats van de rebellen werd getroffen bij een bombardement. Door het gas kwamen meer dan zeventig mensen om het leven.



VS dreigen met meer acties in Syrië (Foto: ANP)