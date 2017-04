Identiteit arrestant Stockholm vastgesteld

De Zweedse politie heeft de identiteit vastgesteld van de man die vrijdagavond in een noordelijke voorstad van Stockholm werd aangehouden. Hij wordt in verband gebracht met de aanslag met een gestolen vrachtwagen in een winkelstraat in de Zweedse hoofdstad.

De man viel op door zijn gedrag in een winkel. Zijn uiterlijk kwam overeen met het signalement van de man van wie de autoriteiten een foto hadden verspreid. Of hij ook de dader is, is nog onduidelijk, zei een politiewoordvoerder op een persconferentie.

De politie gaat ervan uit dat het om een terroristische aanslag gaat. Door de aanval kwamen vier mensen om het leven en raakten er vijftien gewond.

Grenscontroles

Zweden verscherpt de controles aan de landsgrenzen. Premier Stefan Löfven zei op een persconferentie dat het hele land verenigd is in verdriet en woede over de aanslag.

"Wij zijn vastbesloten om de waarden die wij koesteren nooit ondermijnd te laten worden door haat", zei hij. Zweden kan trots zijn op de mensen die vrijdag hun huizen geopend hebben voor anderen die niet naar huis konden omdat de treinen niet meer reden.

Tegen de terroristen zei de premier: "Jullie kunnen niet ons leven bepalen. Jullie zullen nooit winnen."

Steunbetuiging

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft een persoonlijk bericht aan zijn ambtgenoot Karin Wanngård van Stockholm gestuurd om haar een hart onder de riem te steken.

Aboutaleb zegt in het bericht dat "wij geschokt zijn door de gewelddadige en zinloze aanval". Hij zegt namens alle inwoners van Rotterdam, zijn diepe medeleven te willen betuigen aan de slachtoffers, hun families en vrienden. "We wensen de inwoners van Stockholm kracht en wijsheid toe in deze tijd van pijn en verlies. We delen jullie pijn in liefde, vriendschap en steun."

Aboutaleb stuurt iedere burgemeester van een stad die getroffen is door een aanslag een persoonlijk bericht uit piëteit, aldus de woordvoerder. Hij doet dat sinds de aanslag op Charly Hebdo in Parijs in januari 2015. De burgemeesters kennen elkaar omdat ze regelmatig overleg voeren over de aanpak van radicalisering. Een maand geleden spraken Aboutaleb en Wanngård elkaar nog hierover tijdens een congres in Brussel.



Identiteit arrestant Stockholm vastgesteld (Foto: ANP)