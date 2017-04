Rodelgrootheid Demchenko (45) overweegt comeback voor 8e Spelen heywoodu 07-04-2017 18:00 print

Oud-rodelaar Albert Demchenko maakt komend seizoen mogelijk een comeback. De 45-jarige Rus heeft zijn pijlen gericht op deelname aan de Olympische Spelen van 2018 in Pyeongchang, wat een record zou betekenen: dat zouden zijn achtste Winterspelen worden en nog nooit deed iemand mee aan meer dan zeven Winterspelen. De kans is overigens bijzonder groot dat hij het record, als hij het haalt, wel gelijk moet delen. De Japanse schansspringer Noriaki Kasai behoort nog altijd tot de wereldtop en heeft ook al zeven Spelen achter de rug.

Demchenko won in 2006 en 2014 olympisch zilver en veroverde in Sochi ook zilver in de landenwedstrijd. In het seizoen 2004/05 won hij de World Cup en in zijn lange carrière stond hij geregeld op het podium in World Cup-wedstrijden. Na de Spelen van Sochi in 2014 stopte Demchenko er vanwege rugproblemen mee en inmiddels is hij al een tijdje de coach van het Russische team, waar ook zijn dochter Victoria deel van uitmaakt.

"Ik denk erover om terug te keren in de sport, als atleet dus", zegt Demchenko tegenover Russische media. "Ik heb na Sochi mijn slee aan de wilgen gehangen vanwege rugproblemen, maar in de afgelopen drie jaar ben ik hersteld en ik heb inmiddels geen pijn meer. Ik train weer veel, ik ben gezond en ik zou heel graag naar mijn achtste Winterspelen willen, dus waarom zou ik geen poging wagen?"

Het zou overigens een stevige uitdaging worden voor Demchenko, want de Russische rodelaars zijn in de afgelopen jaren flink in kracht toegenomen. De pas 21-jarige Roman Repilov won afgelopen seizoen het eindklassement in de World Cup en werd vicewereldkampioen, terwijl Semen Pavlichenko in 2015 de wereldtitel veroverde en afgelopen winter vierde werd in het eindklassement.

Natalia Garth, president van de Russische rodelbond, lijkt nog wel te twijfelen over het idee van Demchenko. "We zijn erg blij met hem als coach, maar als dit zijn wens is...we gaan er in de komende dagen eens over praten."



Albert Demchenko op weg naar olympisch zilver in Sochi tijdens zijn zevende Spelen (Pro Shots/Gepa)