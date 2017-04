Verstappen ruim de snelste in natte training China heywoodu 07-04-2017 07:31 print

Max Verstappen heeft de eerste vrije training voor de Grand Prix van China veruit als snelste afgesloten. Heel veel zegt dat echter niet, want door de weersomstandigheden kon op het circuit van Shanghai maar met mondjesmaat gereden worden.

Na vijf minuten werd de training al stilgelegd met een rode vlag. De regen was daar niet de spelbreker, maar de mist wel: het was zo mistig dat de helikopter niet veilig naar het ziekenhuis in Shanghai kon vliegen, een vereiste voor het door laten gaan van een sessie. Na drie kwartier wachten en met nog veertig minuten op de klok mochten de heren de baan weer op, maar een krappe twintig minuten later lag de boel weer stil. Daar bleef het bij, want de training werd niet meer hervat.

In de twintig 'goede' minuten reed Verstappen twee rondjes op de intermediatebanden en daar was hij gelijk snel op. Felipe Massa wist in de Williams als enige binnen anderhalve seconde te blijven, terwijl diens teamgenoot Lance Stroll een nette derde plek noteerde. Van de vier topauto's liet alleen Valtteri Bottas een tijd noteren: de Fin deed dat op de full wets en kwam daardoor niet in de buurt van Verstappen.

Om 08.00 uur gaat de tweede training van start met vermoedelijk een stuk betere weersomstandigheden.

Uitslag eerste vrije training Grand Prix van China: