Uitslagen Eredivisie 06/04/2017

PSV lijkt de landstitel definitief te kunnen vergeten. Op bezoek bij FC Twente gaf het in de blessuretijd een overwinning uit handen, het werd 2-2. Roda JC pakte drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie, het won met 2-1 van PEC Zwolle.

Tijdens de wedstrijd van FC Twente tegen PSV gebeurde er nog iets bizars, de speaker riep na driekwart van de wedstrijd om dat vanwege een politieactie alle supporters het stadion moesten verlaten, hierop ontstond chaos en de rest van de wedstrijd werd afgewerkt in een half lege Grolsch Veste. Later bleek het om de ontruiming van één vak te gaan, reden is volgens de politie de vonds van drugs in het supportershome.

FC Twente 2 - 2 PSV 7' ünal

90+2' Celina 17' Locadia

51' Moreno Gele kaart: Klich, (FC Twente), Moreno, (PSV) Stadion: Grolsch Veste, Enschede

Toeschouwers: 25.300

Arbiter: Gözübüyük Opstelling: Opstelling: Marsman

Ter Avest

Andersen

Hooiveld

v.d.Lely

Celina

Mokotjo

Klich

Trajkovski (Assaidi/74)

ünal

Jensen (Bunjaki/82) Zoet

Arias

Isimat-Mirin

Moreno

Willems

Pröpper (Hendrix/76)

Guardado

S.de Jong

v.Ginkel

L.de Jong (Schwaab/ 87)

Locadia (Bergwijn/74)