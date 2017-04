Bertens benut kansen niet tegen Lucic-Baroni Peterselieman 06-04-2017 23:21 print

Tennisster Kiki Bertens is er niet in geslaagd de kwartfinale van het WTA-toernooi in Charleston te bereiken. De Nederlandse (WTA-21) moest het met 6-7 (5) en 4-6 afleggen tegen de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni (WTA-23).

Bertens pakte op de winderige gravelbaan meteen een break voorsprong op Lucic-Baroni, maar de Kroatische vocht zich terug in de wedstrijd en maakte op haar achtste breakpunt van de wedstrijd de 4-4. Bertens plaatste een nieuwe break, maar werd opnieuw gebroken, waarna een tiebreak volgde. Hierin kwam de Nederlandse 4-1 voor te staan, maar het was Lucic-Baroni die de set opeiste.

In set twee stoomde de Kroatische snel door naar 3-1, maar Bertens brak terug tot 3-3. Hierna volgden drie breaks op rij, waarna Lucic-Baroni de wedstrijd uitserveerde.