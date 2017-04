Vijf wildcards voor World Superbike in Assen ChipsZak. 06-04-2017 20:35 print

Van 28 tot en met 30 april wordt weer het World Superbike kampioenschap verreden op het TT Circuit in Assen. Vandaag is bekend geworden welke Nederlanders een wildcard hebben bemachtigd en wie we aan de start zien verschijnen op de Drentse baan eind deze maand.

Coureurs Vasco van der Valk, Finn de Bruin, Glenn van Stralen, Danny de Boer en Pepijn Bijsterbosch zijn de gelukkigen.

Wie?

De 17-jarige Vasco van der Valk maakte vorig jaar zijn debuut in de BeNeCup Supersport en wist tijdens zijn eerste drie races direct tweemaal het zilver en eenmaal de zege te claimen. We kennen het jonge talent ook van het Britse Moto3-kampioenschap, waar hij het goed deed voordat hij geblesseerd raakte. Dit jaar staat onder andere het IDM Superstock 600 op het programma, maar eerst zullen we hem in Assen zien in het WK Supersport.

Finn de Bruin, een 16-jarig racetalent uit Julianadorp, en Glenn van Stralen waren afgelopen seizoen grote concurrenten. Het laatste weekend van april zullen de twee jongens elkaar weer tegenkomen in de World Supersport 300. De Bruin wist Van Stralen eerder in de KTM RC Cup World Final te verslaan en deze zelfs te winnen. Nu mogen de jongens zich meten met de snelsten uit de Supersport klasse.

Niet voor iedereen is het World Superbike kampioenschap een nieuwe ervaring. Danny de Boer ontving een wildcard voor het European Stock 1000 kampioenschap en streed in 2016 zelfs om de overwinning in deze klasse. De Boer is regerend IDM Superstock 1000 en Dutch Superbike kampioen en wil het liest nog een titel aan zijn indrukwekkende lijst toevoegen. De racer is te vinden op een BMW S1000RR en zal gaan strijden om de IDM Superbike titel.

Er is nog een wildcard vergeven voor het European Superstock 1000 kampioenschap. Ook de 27-jarige Pepijn Bijsterbosch verschijnt in deze klasse aan de start op een Yamaha R1 van het SWPN Yamaha team.