Turkse Nederlanders vast door uitreisverbod Turkije

Diverse Nederlanders met een Turkse achtergrond kunnen Turkije niet verlaten. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. Volgens het ministerie zou dit verband houden met de mislukte couppoging.

Het gaat voornamelijk om mensen die volgens de Turken mogelijk betrokken zouden zijn bij de Gülen-beweging die door de Turkse regering als schuldige wordt aangewezen van de mislukte staatsgreep van vorig jaar juli.

De NOS bericht dat het om tien tot mogelijk honderd mensen gaat. Volgens het ministerie kan een aantal Turkse Nederlanders al maanden het land niet verlaten. Er zitten ook mensen tussen die daar studeren of bij familie verblijven. Ze krijgen bijstand van Nederlandse diplomaten ter plaatse.

Rellen

Er zijn "heel veel landen" die met hetzelfde probleem als Nederland kampen, aldus het ministerie. Het gaat dan onder meer om burgers van Turkse komaf uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Het zou niets te maken hebben met het recente conflict tussen Nederland en Turkije, benadrukt het departement. Vorige maand verbood Nederland Turkse ministers campagne te voeren voor een referendum in april. De Turkse minister van Familiezaken kwam toch naar Rotterdam en werd gedwongen het land te verlaten. Vervolgens braken bij het Turkse consulaat in Rotterdam rellen uit.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft daarna verscheidene keren scherp uitgehaald naar Nederland. Het kabinet zet in op de-escalatie en reageert de laatste tijd niet meer op aanvallen uit Turkije. De afgelopen jaren is de relatie tussen Nederland en Turkije verslechterd door een reeks incidenten.

De Nederlandse overheid waarschuwt reizigers al enkele weken voor dreiging in Turkije. Zo moeten de grensgebieden absoluut worden vermeden, moet het oosten van het land alleen worden bezocht als dit strikt noodzakelijk is en is het in de rest van Turkije zaak op zeer op je hoede te blijven, groepen mensen te vermijden en niet alleen over straat te gaan. Deze problemen hebben er al voor gezorgd dat het Nederlandse toerisme naar Turkije vrijwel tot stilstand is gekomen. Mensen wijken nu vaak uit naar het nabijgelegen Griekenland.



Turkse Nederlanders vast in Turkije (Foto: ANP)