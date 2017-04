Verhoeven vecht in mei in Den Bosch Floris_Stempel 06-04-2017 10:14 print

Kickbokskampioen Rico Verhoeven vecht na twee jaar eindelijk weer eens in Nederland. De zwaargewicht maakte het nieuws, dat hij tijdens kickboksgala Glory 41 in Den Bosch zal verschijnen, via Twitter bekend.

Een tegenstander is nog niet bekend gemaakt, maar vele grote namen staan voor Verhoeven in de rij. Gökhan Saki en Remy Bonjasky hebben aangegeven wel te willen vechten tegen Verhoeven, maar beiden zijn nog verre van wedstrijdfit om op zo'n korte termijn een titelgevecht af te kunnen dwingen. Een grote kanshebber is Hesdy Gerges, die twee weken geleden zijn tegenstander een paar minuten voor het begin van zijn gevecht zag afzeggen. Gerges is nog fit en afgetraind en zou de datum van 20 mei prima kunnen halen.

After two years I’m back in Holland with GLORY41 enabling my Dutch fans to see me in action live!! Tag a friend that you're bringing pic.twitter.com/Ucqe4kuqhw — Rico Verhoeven (@RicoVerhoeven) 5 april 2017

Robin van Roosmalen zal op hetzelfde gala zijn partij afwerken tegen Petchpanomrung Kiatmookao. De titel in het vedergewicht staat hier op het spel. De 21-jarige Thai heeft in zijn korte leven al 193 professionele partijen gevochten, waarvan hij er 156 van gewonnen heeft. De 27-jarige Nederlander, meervoudig Glory kickbokskampioen en de eerste kickbokser die bij Glory kampioen is geweest in twee gewichtsklassen, heeft inmiddels 48 van zijn in totaal 67 gevechten gewonnen.

Glory 41 wordt gehouden op 20 mei in de Brabanthallen in Den Bosch, kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 45 euro.



Promo Glory 41 Holland (Bron: Youtube)