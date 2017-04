Studenten die als gevolg van een onrechtmatig Bindend Studieadvies (BSA) van de universiteit zijn gestuurd, hebben de grootste moeite om weer aangenomen te worden bij de leerinstelling. Pas na dreigen met een gang naar de hoogste onderwijsrechter halen de opleidingen bakzeil, concludeert het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR).

Het bureau heeft de afgelopen maanden alleen door inzet van dit paardenmiddel tientallen studenten weten terug te plaatsen op hun opleiding. "Onderwijsinstellingen proberen studenten buiten te houden terwijl ze volledig het recht hebben terug te keren. We roepen onderwijsinstellingen dan ook op om hun fouten te erkennen en de gedupeerde student tegemoet te komen", aldus LSR-bestuurslid Gabriël van Rosmalen.

Vorig jaar trok het bureau al bij de politiek aan de bel door aandacht te vragen voor het onrechtmatig hanteren van het BSA in het tweede jaar. Als studenten onvoldoende punten hadden gehaald, werden zij alsnog in het tweede jaar van hun opleiding verwijderd. Deze maatregel was volgens de hoogste onderwijsrechter onwettelijk.

Honderden studenten waren de dupe van de regel en het LSR werkt eraan om ze terug te krijgen.



Weggestuurde studenten pas na dreigen terug (Foto: ANP)