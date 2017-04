Steve Bannon verwijderd uit veiligheidsraad VS Redactie 06-04-2017 03:26 print

Witte Huis-strateeg Stephen Bannon maakt niet langer deel uit van de invloedrijke nationale veiligheidsraad. President Donald Trump heeft de raad gereorganiseerd, waarbij Bannon zijn plek moest inleveren. Het Witte Huis ontkent wel dat het om een degradatie gaat.

Een functionaris van het Witte Huis verklaarde dat Bannon aanvankelijk onder meer in de raad was benoemd om Michael Flynn in de gaten te houden. De nationale veiligheidsadviseur moest uiteindelijk het veld ruimen vanwege de controverse over zijn contacten met de Russen. De aanwezigheid van Bannon was daardoor niet meer nodig, aldus de beambte.

De benoeming van de politiek adviseur in de nationale veiligheidsraad was niet onomstreden. Critici vreesden dat het orgaan gepolitiseerd zou worden met de aanwezigheid van het onervaren voormalige hoofd van de rechtse nieuwssite Breitbart. De raad adviseert de president over belangrijke kwesties met betrekking tot de nationale veiligheid of internationale ontwikkelingen.



Steve Bannon verwijderd uit veiligheidsraad VS (Foto: ANP)