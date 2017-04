'Schalke denkt dat Ajax een makkie is' Redactie 06-04-2017 07:00 print

Bij Schalke 04 heeft men er meer dan het volste vertrouwen in om Ajax te verslaan in de Europa League. Youri Mulder kwam voorheen als prof uit voor Die Knappen, en merkt op dat in Gelsenkirchen lichtzinnig wordt gedaan over de titelkandidaat uit Amsterdam. In Duitsland denkt men al aan een plek bij de laatste acht.

De oud-Oranje-international heeft nog veel contacten bij Schalke, waardoor hij de stemming goed kan peilen. "Daar denken ze allemaal hetzelfde over die kwartfinale: het wordt een makkie", geeft Mulder aan in gesprek met VARA.

Dat wil niet zeggen dat er geen respect voor de tegenstander is in de Veltins Arena. "Natuurlijk, Ajax heeft nog altijd een grote naam, de Ajax-Schule, maar ik heb het gevoel dat ze er in Gelsenkirchen wel behoorlijk veel fiducie in hebben."

Mulder waarschuwt Ajax wel alvast. "Men heeft zoiets van: we kunnen met dit team echt wat bereiken. Het leeft. Dat is gevaarlijk voor een tegenstander. Ik denk niet dat het een makkie zal worden, maar als men er daar in gaat geloven, samen met het publiek, dan kom je tegen een heel zware tegenstander te staan."