Bertens naar derde ronde in Charleston

Tennisster Kiki Bertens heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het WTA-toernooi in Charleston. De Nederlandse (WTA-21) klopte de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA-92) in twee sets: 6-2 en 7-5. In de eerste ronde had Bertens nog vrijaf gekregen.

In haar eerste opslagbeurt van de wedstrijd kreeg Bertens twee breakpoints tegen. Deze werkte de Nederlandse weg, waarna ze tegen Bondarenko het initiatief nam en twee breaks forceerde. Hierdoor had ze de eerste set snel binnen.

Set twee bracht een ander beeld met Bondarenko die 3-0 voor kwam te staan, maar Bertens brak al snel terug tot 3-3. Een break op de stand van 5-5 was genoeg voor de Nederlandse om de wedstrijd binnen te hengelen.

In de derde ronde neemt Bertens het op tegen Mirjana Lucic-Baroni. De 35-jarige Kroatische staat 23e op de wereldranglijst en is goed in vorm. Zo bereikte ze al de halve finale op de Australian Open en stond vorige week in Miami in de kwartfinale. In Charleston was Lucic-Baroni in de tweede ronde met 6-3 en 6-2 te sterk voor de Duitse Mona Barthel.