Niet alles van Persona 5 streamen! PoeHao 06-04-2017 00:03 print

Uitgever Atlus gaat hard optreden tegen iedereen die te veel van het verhaal laat zien van Persona 5. Als je iets uitzendt van na de ingame datum 7-7, dan dient Atlus een claim tegen je in wat kan uitmonden in een schorsing van je kanaal of zelfs je account. Het is onduidelijk hoe lang deze restrictie gehandhaafd blijft.

Verder zijn er restricties tegen verhaal-spoilers. Uitgevers leggen mensen met een vroeg exemplaar (reviewers) wel vaker beperkingen op, maar dit gebeurd meestal niet bij een game die reeds vrij op markt verkrijgbaar is. Streamen via een PlayStation 4 is na deze ingame datum automatisch geblokkeerd.

Dear Developers, until I see statistical data proving streaming/recording hurts sales on your titles I have to respectfully disagree. — Santos | QMG | Saint (@QMGSaint) 5 april 2017

I'm starting to get really fed up with the stuff regarding Persona 5 streaming, If you don't want spoilers just don't watch — Azoro (@Azorokazu) 5 april 2017