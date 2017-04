Oud-wereldkampioen Magnussen slaat WK zwemmen over heywoodu 06-04-2017 00:01 print

Zwemmer James Magnussen zal later dit jaar niet te zien zijn op het wereldkampioenschap in Boedapest. De Australiër zegt andere doelen te hebben.

De 25-jarige Magnussen won in 2011 en 2013 WK-goud op de 100 meter vrije slag, het koningsnummer van het zwemmen. Tussendoor won hij olympisch zilver in Londen, maar vorig jaar hielden Cameron McEvoy en supertalent Kyle Chalmers hem uit de olympische ploeg. Geen slechte keuze, want Chalmers veroverde olympisch goud.

Magnussen wil revanche nemen op Chalmers en dat moet gebeuren op de Gemenebestspelen van volgend jaar. Die worden in april 2018 gehouden in Gold Coast in Australië en het WK, toch al gauw zo'n driekwart jaar eerder, zit daar schijnbaar te dicht op voor Magnussen. "Op de Gemenebestspelen verwacht ik zwaardere concurrentie en daar gaat het mij om, want dan doet het er echt toe."