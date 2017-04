Van Aanholt: "Trainingen Moyes stonden me niet aan" Redactie 05-04-2017 23:55 print

Patrick van Aanholt maakte afgelopen januari een verrassende overstap van Sunderland naar Crystal Palace. De linksback legt nu uit waarom. Van Aanholt speelde sinds de zomer van 2014 voor Sunderland, dat hem had overgenomen van Chelsea. Onder Sam Allardyce en later Dick Advocaat groeide de 26-jarige linkspoot uit tot een gewaardeerde kracht.

Maar afgelopen januari vertrok hij bij The Black Cats en dat had te maken met de aanwezigheid van manager David Moyes. "Zijn trainingen stonden me niet echt aan. Op een gegeven moment was ik het plezier kwijt, stapte ik elke dag met een vervelend gevoel de kleedkamer in", zegt Van Aanholt tegen Voetbal International.

"Ik ben drie, vier keer naar zijn kantoor gegaan. Ik was boos en zei: Accepteer dat bod van Palace, laat me gewoon gaan, dat is het beste voor allemaal. Maar hij zei dat hij me wilde houden." Toch ging Moyes overstag en werd er in januari ongeveer twaalf miljoen euro betaald voor Van Aanholt door Crystal Palace.

De Londense club zat al langer achter Van Aanholt aan, zo laat hij weten. Toen Alan Pardew nog manager was van The Eagles deed zich een opvallend moment voor. "Ik speelde toen met Sunderland thuis tegen Crystal Palace en net op een moment dat ik wilde ingooien, kwam Pardew bij de zijlijn naar me toe en zei: 'Kom volgend jaar voor mij spelen!'", legt hij uit. "Tijdens de wedstrijd, hè! Ik vond dat wel grappig. Toen zei ik: 'Ok, geen probleem'."