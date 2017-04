Westen en Rusland ruziën over VN-resolutie

Westen en Rusland ruziŽn over VN-resolutie Redactie 05-04-2017 23:44 print

De VN-veiligheidsraad buigt zich woensdag waarschijnlijk niet meer over een resolutie waarin de aanval op de Syrische plaats Khan Sheikhoun wordt veroordeeld. De onderhandelingen over de tekst zijn nog gaande, zei de Britse VN-ambassadeur Matthew Rycroft.

De gifgasaanval, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen, leidt tot frictie tussen het Westen en Rusland. De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley waarschuwde woensdag dat landen zich verplicht kunnen voelen om alleen op te treden als geen collectieve actie wordt ondernomen.

Rusland keerde zich eerder tegen een conceptresolutie waarin de aanval werd veroordeeld. De tekst was volgens Moskou "onacceptabel" en "gebaseerd op valse informatie".

Het Kremlin geeft rebellen de schuld van het hoge dodental: na een bombardement zou gifgas zijn ontsnapt uit een door hen gecontroleerd depot. Westerse landen houden het Syrische regime van Bashar al-Assad verantwoordelijk, waardoor in de raad harde woorden vielen.

Hand boven het hoofd

"Assad, Rusland en Iran hebben geen belangstelling in vrede", zei Haley. De Brit Rycroft beschuldigde China en Rusland ervan Assad in de veiligheidsraad de hand boven het hoofd te houden met hun veto's. Daardoor zou de Syrische leider zich aangemoedigd hebben gevoeld, met de aanval van dinsdag als "de consequentie".

De Russische VN-diplomaat Vladimir Safronkov richtte zijn pijlen op de Amerikaanse oud-president Barack Obama. Door te dreigen met militaire actie als in Syrië chemische wapens zouden worden gebruikt, zou hij extremisten juist hebben aangemoedigd om daartoe over te gaan in de hoop een interventie uit te lokken.



