FOK! Wat een weer: droog

Aprilse aren, zijn er alle jaren.

Gisteren was het een wat wisselvallige dag. Er was zon, maar ook stevige bewolking met een kille wind. De afgelopen nacht was het ook bewolkt en zakte de temperatuur naar zo'n 3 tot 6 graden.

Vandaag wederom veel wolken maar het blijft wel droog. De temperatuur blijft steken op zo'n 12 graden.

Morgen hetzelfde weerbeeld als vandaag en zaterdag komt de zon voorzichtig tevoorschijn. Zondag kan de BBQ uit het vet gehaald worden, de zon zal veelvuldig schijnen en het zou me niet verbazen als het zo'n 18 à 19 graden wordt in het binnenland. De dagen daarna gaat de temperatuur weer terug naar ruim 10 graden en de kans op regen wordt ook groter.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:01 Zon onder: 20:22 Zonkracht: 3/2







Water in de buurt van Alkmaar

