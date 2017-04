Geen vervolg op realitysoap Peter Jan Rens Redactie 05-04-2017 17:34 print

Peter Jan Rens en Virginia krijgen geen realityserie meer bij RTL5. Er komt geen vervolg op Doen ze 't of doen ze 't niet?, maakte meneer Kaktus woensdag bekend.

Peter Jan Rens vertelt op Facebook uitgebreid over zijn telefoongesprek met de programmadirecteur van RTL5. "Ik vraag aan de RTL5 mevrouw of de realityserie Peter Jan en Virginia nog een vervolg krijgt op de zender. Ze zegt nee. Hoe mooi ook gemaakt, de serie scoort te weinig in de jongere of jongeren doelgroep."

De 66-jarige oud-presentator zegt 'overrompeld' te zijn door dit besluit. "Ik verdedig mij door te zeggen dat we veel betere kijkcijfers hebben dan welke andere reality ook. Ook in de jongerendoelgroepen en zelfs beter dan de Roelvinkjes... Ze antwoordt vriendelijk dat de doelstelling voor RTL5 niet is gerealiseerd."

Vreemdgaan

Rens kreeg te horen dat hij met zijn show naar een andere zender mag als hij dat wilt. "Het is alsof je iemand de liefde verklaart die vervolgens zegt dat je wel vreemd mag gaan. Ik wil haar op hoge poten nog zeggen dat Peter Jan en Virginia de beste waren en ik een vervolg eis. Maar ik besef dat dat kinderachtig is."

Peter Jan is naar eigen zeggen diep teleurgesteld. Het is niet bekend of hij met zijn programma, waarin Virginia en hij werden gevolgd in hun weg naar het altaar, naar een andere zender stapt.



