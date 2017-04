Eigenaren Man City nemen controle Uruguayaans clubje over heywoodu 05-04-2017 16:16 print

De eigenaren van Manchester City, New York City, Melbourne City en Yokohama F. Marinos hebben een nieuwe club aan het lijstje toegevoegd. De City Football Group heeft de controle overgenomen over Atletico Torque, een klein clubje uit Uruguay.

CFG heeft Torque niet volledig overgenomen, maar zal de boel in elk geval in de komende tien jaar wel controleren. Het doel is duidelijk: jonge Zuid-Amerikaanse talenten moeten naar Torque gehaald worden, dat in de tweede divisie in Uruguay haar wedstrijden voor krap 250 toeschouwers afwerkt. Vervolgens moeten die talenten daar klaargestoomd worden voor het echte werk, waarna ze voor bijzonder weinig geld naar de andere clubs van CFG overgeheveld kunnen worden. Op die manier kan het bedrijf vele miljoenen euro's aan transfergelden besparen.

CFG heeft de ogen op wel meer van dergelijke clubs in de wereld gericht. Het volgende doel van het bedrijf uit Abu Dhabi lijkt te zijn om een club in China deels over te nemen voor een soortgelijke constructie.