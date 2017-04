Minder woningen nodig voor vluchtelingen Redactie 05-04-2017 14:40 print

Gemeenten hoeven in de tweede helft van dit jaar minder woonruimtes te regelen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning dan in de eerste zes maanden van 2017. In totaal moet er voor het tweede deel van het jaar voor 10.000 mensen een dak boven het hoofd worden gevonden, laat het ministerie van Veiligheid en Justitie woensdag weten.

Voor de eerste helft van dit jaar was dit aantal nog vastgesteld op 13.000 mensen. De afgelopen tijd werden minder asielaanvragen ingediend, aldus het ministerie. Volgens verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff hebben gemeenten en woningcorporaties de afgelopen tijd veel gedaan. Ze "hebben de afgelopen periode hun beste beentje voorgezet", aldus de staatssecretaris. "Dat heeft tot resultaat geleid. Daar heb ik veel waardering voor."



Minder woningen nodig voor vluchtelingen (Foto: ANP)