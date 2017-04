'WK 2018 niet in gevaar door aanslag Sint Petersburg' heywoodu 05-04-2017 14:33 print

Het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar komt niet in gevaar door de aanslag in Sint Petersburg eerder deze week. Dat zegt Vitaly Mutko, oud-sportminister van Rusland en tegenwoordig naast vicepremier ook voorzitter van het organisatiecomité van het WK.

Het stadion in Sint Petersburg is volgend jaar een van de voornaamste locaties van het WK voetbal en dit jaar is het een van de vier stadions in de Confederations Cup, de generale repetitie voor het WK. "Terrorisme heeft geen grenzen. Dit is een internationale tragedie en wereldwijd moeten we samenkomen om dit te bestrijden", vertelt Mutko tegenover TASS.

"Deze tragedie moet op geen enkele wijze gebruikt worden om twijfels te zaaien over de gereedheid van Rusland voor het organiseren van het WK. Pogingen om ons land op die manier in diskrediet te brengen zullen wat mij betreft geen succes kennen. Al onze partners, zowel op sportief als internationaal gebied, weten dat Rusland altijd de hoogste standaarden zet in de strijd tegen terreur", zo verzekert Mutko de media.

"Het zou onmenselijk zijn als iemand een dergelijke tragedie probeert te gebruiken voor eigen politiek gewin."