Amazon gaat Amerikaanse ouders van kinderen die zonder hun toestemming zogenoemde in-app-aankopen deden, terugbetalen. In totaal kunnen ruim 70 miljoen dollar aan tussen november 2011 en mei 2016 gemaakte in-app-kosten in aanmerking komen voor terugbetaling.

De internethandelaar heeft hierover overeenstemming bereikt met de Amerikaanse overheidsdienst de Federal Trade Commission. Bij in-app-aankopen worden vanuit een app extra functies tegen betaling aangeboden.

De twee partijen hadden beide nog een beroep lopen in de zaak, waarin in april 2016 al eens een uitspraak werd gedaan. Toen oordeelde een federale rechtbank dat Amazon onterecht consumenten kosten in rekening bracht voor ongeautoriseerde aankopen door kinderen. Die deden dat via mobiele apps zoals onlinegames die via de appstore van de internethandelaar waren gedownload.

Bevroren

In dezelfde uitspraak weigerde de rechtbank echter een verzoek van de FTC een gerechtelijk bevel uit te vaardigen waardoor Amazon zich in de toekomst niet meer van dergelijke praktijken zou mogen bedienen. De FTC ging daartegen in beroep. Amazon ging ook in beroep tegen de uitspraak dat het bedrijf de wet zou hebben overtreden.

Doordat de twee partijen nu hebben besloten de strijdbijl te begraven, kan binnenkort worden begonnen met terugbetalen. "Deze zaak toont wat een basisprincipe zou moeten zijn voor alle bedrijven: je moet toestemming hebben van consumenten voordat je ze kosten in rekening brengt", zegt Thomas Pahl van de FTC.

De actie van de FTC tegen Amazon volgde op soortgelijke zaken tegen Apple en Google.



Amazon betaalt ouders in-app-kosten terug (Foto: BuzzT)