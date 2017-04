'Barcode op pillen scheelt 50 doden per jaar' Redactie 05-04-2017 14:27 print

Als alle medicijnen in ziekenhuizen zijn voorzien van een barcode, zouden er jaarlijks bijna vijftig doden minder vallen. Dat is de helft van de bijna honderd mensen die nu per jaar in Nederland overlijden, omdat ze in het ziekenhuis de verkeerde medicijnen toegediend krijgen. Ook zouden er 250 gevallen van ernstige gezondheidsschade minder zijn en tienduizend onnodige 'ligdagen' in ziekenhuizen worden voorkomen.

Dat blijkt uit een recent onderzoek dat het ministerie van Volksgezondheid heeft laten doen. De insteek was een nieuwe methode die vier ziekenhuizen in Nederland hanteren om dit soort fouten tegen te gaan. Deze ziekenhuizen, naast Sneek ook in Tilburg, Nijmegen en Harderwijk plakken zelf barcodes op de verpakkingen waarvan de fabrikant of groothandel dat niet deed.



'Barcode op pillen scheelt 50 doden per jaar' (Foto: ANP)