LB: Johan Vlemmix nu al zeeziek in reuzenrad
Redactie 05-04-2017 14:25

Hij 'woont' er pas een paar uur, maar Johan Vlemmix heeft nu al moeite met zijn onderkomen voor de komende dagen. De Oranjegek vertoeft tot vrijdagavond in het reuzenrad op de Pier in Scheveningen, maar wordt een beetje misselijk van het geschommel en gedraai. "Ik voel me een beetje zeeziek", zegt Johan tegen BuzzE.

"Zo'n gondeltje gaat toch een beetje wiebelen", verklaart Johan. "Het is net of je een beetje dronken bent. Dat komt door het draaien van het rad en het heen en weer schommelen van de gondel." De Oranjegek liet zich woensdagochtend om 10.00 uur opsluiten in het reuzenrad en is van plan 58 uur te blijven zitten. Daarmee wil hij het wereldrecord 'verblijven in een attractie' verbreken.

Johan is van alle gemakken voorzien. "Ik heb twee gondels tot mijn beschikking. Eentje is een beetje ingericht als een huiskamer, met een tafel en twee bankjes, en de ander als slaapkamertje." Van slapen komt het waarschijnlijk niet veel. "Ik ben niet zo lang, maar toch nog langer dan het gondeltje breed is. Ik moet dus in foetushouding gaan liggen als ik wil rusten. Maar ik wil eigenlijk wakker blijven, dan hebben de mensen tenminste wat te zien."

Webcams

Overdag mag Johan het rad om de twee uur even verlaten voor een plaspauze, 's avonds en 's nachts gaat dat niet. "Dan zal het met een emmertje moeten. Maar dan draai ik de webcams wel even weg." Zijn maaltijden worden de komende dagen bezorgd.

Met de wereldrecordpoging wil Johan aandacht vragen en geld ophalen voor MS-patiënte Anita Smeets, die stamceltherapie wil ondergaan maar daarvoor veel geld nodig heeft. "Alle opbrengsten gaan naar een stichting. Ik heb geen streefbedrag, maar hoop zo veel mogelijk op te halen. Mocht dat meer zijn dan Anita nodig heeft, dan gaat het overige bedrag naar andere MS-patiënten."

Bang dat hij zich gaat vervelen, is Johan niet. "We hebben veel mensen uitgenodigd, een aantal BN'ers en wat muzikanten. Verder is iedereen welkom, iedereen mag met mij mee een rondje draaien." Toch heeft Johan één groot probleem. "Stilzitten, dat is niks voor mij." Ook daarvoor is een oplossing bedacht: in een van de gondels staat een hometrainer. "Daarop ga ik fietsen, maar dat is wel erg raar in een draaiend rad. Daardoor word ik extra misselijk."



Johan Vlemmix nu al zeeziek in reuzenrad (Foto: BuzzE)