Pechtold: ook niet lokaal samenwerken met PVV static 05-04-2017 11:29 print

D66-leider Alexander Pechtold kan zich niet voorstellen dat zijn partij op lokaal niveau gaat samenwerken met de PVV van Geert Wilders. Pechtold zei dat woensdag in reactie op de aankondiging van de PVV om volgend jaar in zestig gemeenten te willen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

"Volgens mij is dat iets dat binnen D66 tot in alle vezels is doorgedrongen, dat samenwerking daar niet gaat lukken", aldus Pechtold. Wilders zei woensdag tegen het Algemeen Dagblad niet uit te sluiten dat zijn PVV lokaal gaat samenwerken met partijen waar ze in de landelijke politiek lijnrecht tegenover staat. Hij voegde er wel aan toe dat samenwerking met D66 "niet voor de hand ligt".



Pechtold: ook niet lokaal samenwerken met PVV (Foto: ANP)