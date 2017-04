Derde WK-zege op rij voor ijshockeysters Nederland heywoodu 05-04-2017 10:10 print

De Nederlandse ijshockeydames zijn uitstekend bezig op het wereldkampioenschap, waar ze uitkomen in divisie 2A, het vierde niveau van het mondiale damesijshockey.

In het Zuid-Koreaanse Gangneun werd al gewonnen voor Groot-Brittannië en Noord-Korea, waarna het woensdag de beurt was aan Slovenië. Dat team kwam na een halve minuut al verrassend op voorsprong, maar Mieneke de Jong en Jet Milders brachten Nederland in de eerste periode weer op voorsprong.

In de tweede periode werd Slovenië in een tijdsbestek van welgeteld elf seconden de genadeslag toegedeeld: Julie Zwarthoed maakte de 3-1, luttele seconden later gevolgd door de 4-1 van Larissa Haverkorn. De Jong bracht de eindstand in de derde periode op 5-1.

Nederland speelt donderdag tegen Australië, wat normaal gesproken 'gewoon' gewonnen moet worden. Vervolgens wacht Zuid-Korea in de laatste groepsfase en het duel met het thuisland zal vermoedelijk bepalen welk land volgend jaar in divisie 1B uit mag komen.