De Brit Tim Berners-Lee, de uitvinder van het wereldwijde web, krijgt dit jaar de A.M. Turing Award. Dat is de 'Nobelprijs voor de informatica'. De Brit ontvangt een bedrag van 1 miljoen dollar, omgerekend 940.000 euro.

De Association for Computing Machinery heeft dinsdag bekendgemaakt dat Berners-Lee dit jaar wint. De uitreiking is op 24 juni in San Francisco, in het hart van Silicon Valley.

Berners-Lee werkte voor het CERN, de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek bij Genève. Computers bestonden al en het internet ook, maar het was moeilijk om informatie uit te wisselen en te koppelen. Daarom bouwde Berners-Lee een systeem, het Hypertext Transfer Protocol of HTTP. Ook ontwikkelde hij de computertaal daarvoor, de Hypertext Markup Language of HTML, en de eerste browser om mee te kijken.

Eerste website

In augustus 1991 zette Berners-Lee de eerste website ter wereld online, info.cern.ch. Binnen een paar jaar waren er al een paar duizend websites, en inmiddels zijn het er meer dan een miljard.

Berners-Lee zet zich tegenwoordig in voor privacy op internet.

De prijs is vernoemd naar de Britse wiskundige en computerpionier Alan Turing. Die wist tijdens de Tweede Wereldoorlog een coderingssysteem van de nazi-communicatie te kraken.



Uitvinder web krijgt 'Nobelprijs informatica' (Foto: ANP)