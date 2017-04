Ireen Wüst schaart schaatsster

Heren die nog dachten hun slag te kunnen slaan bij Ireen Wüst, zullen toch moeten uitkijken naar een ander sportmokkel. Wüst is definitief teruggekeerd naar de vrouwenliefde. Zij schaart momenteel namelijk collega-schaatsster Letitia de Jong.

Het management van 's lands beste schaatsenrijdster heeft vandaag aan RTL bevestigd dat de twee een setje vormen. Nu die lange kutwinter er eindelijk op zit, vermaken de twee tortelduifjes zich op Cuba. En delen vanaf dit eiland de mooiste kiekjes.

Eerder had Wüst een relatie met shorttrackster Sanne van Kerkhof. Hierna probeerde ze het met een kerel, maar ook dat was geen succes. Man of vrouw, het is volgens de schaatsster toch allemaal één pot nat: "Ik val op de persoon zelf, het geslacht speelt daarbij geen rol", aldus Wüst.