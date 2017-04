Persona 5 is niet alleen los in de Metaverse Pheno 04-04-2017 19:04 print

Deep Silver heeft de launchtrailer van Persona 5 uitgebracht. De JRPG van ontwikkelaar Atlus is sinds vandaag officieel in de winkels te vinden.

De nieuwste student van Shujin Academy in Tokio is een nogal slecht kind. Nou ja, dat is wat de geruchten zeggen tenminste. De waarheid is dat de hoofdpersoon van Persona 5 werd beschuldigd van een misdaad die hij niet heeft begaan door corrupte machthebbers in zijn woonplaats. Hij moet zich nu voorbeeldig gedragen om verdere problemen te vermijden. Dit zal zeker moeilijk blijken, omdat hij al snel de kracht ontdekt om te reizen naar een andere wereld, bekend als de Metaverse. Hierin kan hij de meest vreemde wensen van slechte mensen veranderen. Spelers zullen de hoofdpersoon en zijn team, bekend als de Phantom Thieves, leiden. In de Metaverse vechten ze tegen kwade schaduwen, onderhandelen ze met personas, lossen ze gevaarlijke puzzels op en veranderen de harten van het kwaad mensen door hun kwaadaardige wensen te stelen. En dit alles terwijl ze in de gewone wereld moeten doen alsof ze normale Japanse middelbare scholieren zijn.

Persona 5 is uit op PlayStation 4 en PlayStation 3.