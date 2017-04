'Dr. EPO' krijgt anderhalf jaar voorwaardelijke celstraf heywoodu 04-04-2017 19:00 print

De Italiaanse arts Michele Ferrari is in eigen land veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van anderhalf jaar. Ferrari, ook wel bekend als Dr. EPO, heeft de Italiaanse biatleet Daniel Taschler van doping voorzien, zo luidt de beschuldiging.

Taschler, een vrij middelmatige biatleet, werd niet door zomaar iemand aan het adres van Ferrari geholpen: zijn eigen vader, Gottlieb Taschler, had de perfecte oplossing om zijn zoon aan wat betere resultaten te helpen. Saillaint detail daarbij is dat Taschler sr. toevallig ook vicepresident was van de internationale biatlonbond IBU, die hem er inmiddels uiteraard uit getrapt hebben.

Ferrari is voor het eerst door een rechtbank schuldig bevonden in een dopingzaak, maar heeft een lang verleden. Zo werkte hij in 1994 bij de beruchte wielerploeg Gewiss - die met z'n allen de Brabantse Pijl domineerden - en was hij een van de 'geheimen' achter het succes van Lance Armstrong in de Tour de France.