Sunweb gaat voor Sinkeldam in Parijs-Roubaix

Team Sunweb gaat zondag in Parijs-Roubaix van start met Ramon Sinkeldam als kopman. De 28-jarige Noord-Hollander was vorig jaar met de vijftiende plek in Roubaix de beste Nederlander.

Sinkeldam weet dus hoe je over de kasseien moet rijden, wat hij in 2011 ook al liet zien: in dat jaar won hij Parijs-Roubaix bij de beloften. Ploegleider Marc Reef gaf aan met zoveel mogelijk renners voorin te willen zitten in de finale van de koers. "Zo kunnen we Ramon hopelijk zo fris mogelijk afzetten."

Tom Stamsnijder en Mike Teunissen zijn de landgenoten die Sinkeldam met zich meekrijgt in de Hel van het Noorden, aangevuld met de Belgen Bert De Backer en Zico Waeytens, de Duitsers Nikias Arndt en Max Walscheid en de Deen Søren Kragh Andersen.