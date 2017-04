De 34-jarige Arnhemmer die vorige week donderdagavond in zijn woonplaats een 46-jarige overvaller doodreed, heeft het slachtoffer tweemaal aangereden. Dat gebeurde in de paniek van het moment, zegt Jori Schadd, advocaat van de 32-jarige vriendin van de Arnhemmer. "Overval, schoten en aanrijding hebben samen drie of vier minuten geduurd", aldus de raadsman.

Het paar wilde volgens de advocaat vluchten voor de overvaller die in hun huis aan de Limburgsingel om zich heen schoot. Ze sprongen in een busje van een pizzakoerier dat er toevallig stond. Op hetzelfde moment stond de overvaller voor het busje. Hij zou nogmaals hebben geschoten, waarna de 34-jarige man gas gaf en hem aanreed. Hij reed achteruit, weer naar voren en raakte de overvaller nog een keer. Die overleed ter plekke.

De politie arresteerde het paar. De vrouw is weer vrij maar de man zit nog vast. Het politieonderzoek is nog niet klaar.



'Arnhemmer reed overvaller tweemaal aan' (Foto: ANP)