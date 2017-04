Weer twee WK-nederlagen Nederlandse curlers

Na vijf wedstrijden op Nederland's eerste WK curling bij de mannen in 23 jaar heeft de ploeg van skip Jaap van Dorp nog altijd geen overwinning kunnen laten noteren.

In het Canadese Edmonton stond de ploeg van de Chinese skip Liu Rui klaar voor Van Dorp en co. De ervaren Rui, al jarenlang een van de toppers in Azië, hielp zijn ploeg al in het vierde end naar een forse voorsprong: 6-2. Nederland kwam die klap niet meer te boven en nadat de Chinezen in het zesde end nog eens drie punten scoorden was het gedaan: 9-3.

De volgende tegenstander was het Italië van skip Joël Retornaz. Hij maakte in 2006 op de Olympische Spelen in Turijn voor eigen publiek furore door met zijn semi-professionele team een aantal knappe zeges te pakken. Zo moest onder meer het Canada van de latere olympisch kampioen Brad Gushue er in de groepsfase nog aan geloven.

Zowel Retornaz als Gushue zijn in Edmonton op het WK aanwezig en de Italiaan speelde maandagnacht tegen Van Dorp en zijn team. Na drie ends stond het al 5-1 voor Italië, maar Nederland sloeg in het vierde end terug met drie knappe punten. Toch was ook Italië te sterk: drie punten in het vijfde end en vier in het negende end hielpen Retornaz en zijn kompanen naar een 13-6 zege.

Nederland speelt dinsdag tegen het Schotland van David Murdoch, vice-olympisch kampioen in 2014, en tegen het Zwitserland van Peter de Cruz, goed voor WK-brons in 2014.