'Jos Verstappen is dood'

Frans Verstappen is woest op zoon Jos. Zo erg, dat zoonlief voor hem 'dood' is. Dit laat de beste man aan RTL weten.

De oud-coureur en vader van Max Verstappen is gisteren al voor de zevende keer in een jaar tijd in aanraking geweest met de politie. Gisteren werden er over en weer klappen uitgedeeld in Roermond.

Vader Frans wil dan ook niets meer van zijn zoon weten. "Hij is voor mij dood. Hij komt er hier niet meer in." Zo vertelt Frans Verstappen aan RTL Boulevard.

Het botert overigens al langer niet tussen vader en zoon. "Vorige week kreeg mijn vrouw een appje van hem: je bent mijn vader niet en je bent het ook nooit geweest. Van die tijd af is de brug voor mij gesloten."

