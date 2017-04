Kuijt over pegel Schöne: "Dat gaf Ajax een boost"

Kuijt over pegel SchŲne: "Dat gaf Ajax een boost" Redactie 03-04-2017 13:00 print

Dirk Kuijt en Feyenoord hadden zondag in de Klassieker nog zulke goede bedoelingen, maar ze zagen Ajax uitstekend van start gaan. Volgens Kuijt zat het de bezoekers niet mee.

Mede door een fantastische afstandsknal van Lasse Schöne stond het binnen een minuut al 1-0 voor Ajax. "Zo'n goal hadden we niet verwacht. Het gaf hen een boost", reageerde Kuijt na afloop voor de camera van FOX Sports.

"Daarna moesten we wisselen en in de rust nog een keer", verwees de routinier naar het uitvallen van Nicolai Jørgensen en Rick Karsdorp. "Dat zijn geen excuses, maar het is wel een reden waarom we niet in de wedstrijd konden komen."

Na de 2-0 van David Neres wist Feyenoord pas in blessuretijd iets terug te doen via Michiel Kramer. "We kunnen er een lang verhaal van maken, maar we waren gewoon niet goed genoeg en we hebben terecht verloren", vindt Kuijt. "We moeten van wedstrijd tot wedstrijd blijven denken en hier goed van herstellen."