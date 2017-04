Maradona klaagt PES aan

In Pro Evolution Soccer 2017 kun je in de Legends-modus spelen met spelers zoals Puyol, Ronald Koeman en Diego ‘Pluisje’ Maradona. Volgens Maradona is hij niet benaderd door Konami voor toestemming en hij heeft zijn advocaat ingeschakeld.

Op zijn Facebook-pagina laat Maradona weten, “Ik hoorde gisteren dat het Japanse bedrijf Konami mijn beeltenis gebruikt voor hun game PES 2017. Mijn advocaat Matias Morla zal passende stappen nemen inzake rechtsvervolging. Hopelijk is dit niet een of andere vorm van oplichting…”