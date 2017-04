Het achtste deel in de filmserie The Fast and the Furious heet The Fate of the Furious en komt binnenkort uit. Rocket League haakt hierop in met hun The Fate of the Furious-DLC. Die bestaat uit de Dodge Charge van Dominic (Vin Diesel) met zes decals (stickers). De DLC kost €1,99 en komt 4 april uit.