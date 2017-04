Witcher 4 komt misschien toch PoeHao 03-04-2017 02:14 print

Alhoewel de gameserie The Witcher is opgezet als een trilogie, zijn er toch indeen over een eventueel vierde deel. Tijdens een vraag en antwoordsessie met ontwikkelaar CD Projekt RED lieten zij zich ontvallen dat er wel degelijk over wordt nagedacht. Ze hebben 15 jaar van hun leven in de wereld gestopt (en veel geld), dus het is moeilijk om het zomaar los te laten.

Omdat zij ook rekening moeten houden met aandeelhouders kunnen ze niet teveel informatie loslaten over een eventueel vierde deel. CD Projekt RED heeft veel geld verdient met The Witcher-trilogie, maar blijft dus terughoudend. Het bewuste fragment is te vinden vanaf 42:12.