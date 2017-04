Federer klopt Nadal opnieuw en wint in Miami Peterselieman 02-04-2017 23:19 print

Tennisser Roger Federer heeft ook zijn derde ontmoeting van het jaar tegen zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal in winst omgezet. In de finale van het masterstoernooi in Miami was de Zwitser met 6-3 en 6-4 te sterk voor de Spanjaard.

Nadal zette Federer in de eerste set flink onder druk, maar het was de Zwitser die in de zevende game de break wist te forceren en deze niet meer weg gaf. In de tweede set viel de break bij de stand van 4-4, waardoor Federer twee weken na de zege op Indian Wells opnieuw een masterstoernooi op zijn naam schreef.

Het was niet voor het eerst dat Federer dit kunstje flikte, want ook in 2005 en 2006 pakte hij de dubbel. De Zwitser boekte al weer zijn derde grote toernooizege van het seizoen. Begin dit jaar won hij de Australian Open door Nadal te verslaan. Twee weken geleden klopte hij de Spanjaard in de achtste finale van Indian Wells, op weg naar de eindzege. Vandaag hield hij Nadal van de toernooioverwinning af. De Spanjaard stond al vijf maal in de finale in Miami maar won nog nooit.

Na dit toernooi op hardcourt begint het gravelseizoen. Federer lijkt dit grotendeels aan zich voorbij te laten gaan en hintte na afloop van de wedstrijd erop dat hij pas op Roland Garros weer in actie zal komen.



Federer klopt eeuwige rivaal Nadal in finale Miami (Foto: Pro Shots/Action Images)