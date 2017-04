Nederlandse curlers verliezen ook tweede WK-duel heywoodu 02-04-2017 23:13 print

De Nederlandse mannencurlers hebben in het Canadese Edmonton ook hun tweede WK-duel verloren. Met skip Jaap van Dorp staat Nederland voor het eerst in 23 jaar weer op het WK en hoewel ze de tegenstand goed partij geven, was ook Japan te sterk. Zaterdag moesten Van Dorp, Wouter Gösgens, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen het hoofd al buigen voor Duitsland.

Van Dorp en co namen het op tegen het Japanse team van skip Yusuka Morozumi, die al bijna tien jaar uitsluitend met dezelfde drie mannen uit zijn relatief kleine geboorteplaats speelt: Tetsuro Shimizu, Tsuyoshi Yamaguchi en broer Kosuke Morozumi. Het zeer ervaren kwartet kwam steeds beter in hun spel, nadat Nederland in het eerste end een 2-0 voorsprong pakte.

Na zes van de tien ends hadden de Japanners een 5-3 voorsprong te pakken, maar al snel sloeg Oranje terug en kwam de ploeg weer op 5-5. Dat gebeurde onder luid gejuich van de Canadese curlingfans, die hun eigen ploeg met gemak hadden zien winnen van Rusland, waarna ze de aandacht op Nederland - Japan vestigden.

Een matig gespeeld achtste end deed Nederland plotseling de das om. Japan scoorde maar liefst vier punten en daar kon Van Dorp met zijn ploeg niks meer tegen doen, behalve nog een erepuntje: 9-6. Nederland speelt vannacht om 03.00 uur tegen Noorwegen, dat in de openingswedstrijd verrassend van het Schotland van vice-olympisch kampioen David Murdoch won.