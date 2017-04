Tijdens het jaarlijkse Juno Gala Dinner is Leonard Cohen postuum geëerd als Canadees artiest van het jaar. Zoon Adam Cohen kwam naar voren om de award namens zijn overleden vader in ontvangst te nemen, meldt Billboard.

"Zoals jullie weten is mijn vader hier niet om deze prijs te ontvangen", vertelde Adam Cohen. "Ik weet dat hij ongelofelijk blij zou zijn geweest met deze onderscheiding. Hij vond het altijd vreemd dat er artiesten zijn die niet begrijpen hoe geweldig Canada is. Dus bedankt Canada!"

De Juno Awards worden ieder jaar uitgereikt aan Canadese artiesten die in het afgelopen jaar iets bijzonders presteerden. Leonard Cohen bracht eind oktober zijn laatste album You want it darker uit. Ruim een week later overleed de 82-jarige singer-songwriter.



Leonard Cohen postuum geëerd met Juno Award (Foto: BuzzE)