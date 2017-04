Bosz: "Een punt laten liggen"

Peter Bosz keek zeer tevreden terug op de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Toch had hij nog wel iets aan te merken op zijn ploeg.

Ajax won met 2-1 van Feyenoord en verkleinde het gat met de Rotterdammers tot drie punten. Peter Bosz was trots op zijn ploeg. "Ik heb dit wel vaker gezien, maar dan was het gedeeltes van wedstrijden. Nu moest het echt en stond de druk er vol op", zegt hij na afloop tegen FOX Sports. "Het is niet zo dat we die grote druk nodig hebben, maar we hebben laten zien dat we het wel kunnen."

Genieten deed Bosz niet, maar dat had een andere oorzaak. "Je zit wel rustig op de bank, maar ik moet nog leren om er van te genieten. Je zit eigenlijk heel analytisch te kijken de hele tijd. Wij wilden graag druk vooruit geven. Dat brengt risico’s met zich mee, dus daar let ik dan vooral op."

De coach vond het wel jammer dat het 'slechts' 2-1 werd. "We hebben wel een punt laten liggen, in die zin. Feyenoord heeft weinig kunnen creëren en wij hebben veel kansen gehad. Als wij met vier, vijf goals hadden gemaakt, had niemand raar opgekeken." Het doelsaldo is nu namelijk nog altijd tien goals in het voordeel van Feyenoord.

Tegen Feyenoord koos Bosz voor Bertrand Traoré in de spits, bij afwezigheid van Kasper Dolberg. Over de Burkinees was Bosz eveneens tevreden, maar wat Ajax naliet, ging ook op voor Traoré. "Scoren heeft hij vandaag nagelaten. Daarin heeft hij met name zichzelf tekort gedaan. Hij had dat wel verdiend, want hij heeft wel goed gespeeld."