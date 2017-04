Soldaat van Oranje 'zou verbaasd zijn'

Ze kan het zich bijna niet voorstellen dat het maandag honderd jaar geleden is dat haar man, 'Soldaat van Oranje' Erik Hazelhoff Roelfzema, werd geboren. "Hij kwam nog altijd zo jong over", zegt Karin Hazelhoff Roelfzema over haar echtgenoot, die een kleine tien jaar geleden stierf. "Nog steeds is hij iedere dag in mijn gedachten."

Vergeten wordt de oorlogsheld ook door anderen niet, al is het alleen maar door de spectaculair vormgegeven musical over hem in Katwijk, die nu al meer dan zes jaar continu volle zalen trekt met de meest uiteenlopende mensen, jong en oud. De productie is gebaseerd op zijn eigen boek 'Soldaat van Oranje', dat in 1977 door Paul Verhoeven werd verfilmd met Rutger Hauer als Erik. De film werd een kassucces en een klassieker.

Al met al is de Soldaat inmiddels door bijna twintig toneelspelers vertolkt. "Kijk, eerst een film, nu een musical... het is allemaal theater. Niemand kan echt Erik 'worden', maar al hun individuele interpretaties waren interessant. En ik heb ieder van hen die ik heb kunnen zien echt op prijs gesteld!", zegt zijn weduwe.

Heel speciaal

"De musical is heel speciaal voor me. De voorstelling blijft dicht bij het boek." Karin Hazelhoff Roelfzema sprak ook diverse jonge bezoekers aan de musical: "Het is overduidelijk dat ze diep worden geraakt door het verhaal en ja, zeker worden geïnspireerd voor hun eigen leven."

'Soldaat van Oranje - De Musical' viert de honderdste geboortedag van Erik Hazelhoff Roelfzema maandag in de TheaterHangaar, waar de productie nu al zo lang te zien is. In het bijzijn van Karin Hazelhoff Roelfzema en andere familie, vrienden, bekenden en publiek, is voorafgaand aan de voorstelling nog een speciaal programma.

"Het zou hem waarschijnlijk verbazen, net als de populariteit van deze ongelofelijke show. Misschien kijkt hij op ons neer, geamuseerd maar ook geraakt door zo veel betoonde liefde."



